Самсонов – 177-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра – 1 голкипер
Илья Самсонов стал 177-м вратарем, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Вегаса» (2:1, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний россиянин впервые забил своему бывшему партнеру по «Кэпиталс». Самсонов стал 177-м вратарем, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в матчах регулярки.
По этому показателю за всю историю лиги Александр сравнялся с Патриком Марло (177 вратарей) и уступает только Яромиру Ягру (178).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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