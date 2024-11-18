Самсонов – 177-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра – 1 голкипер

Илья Самсонов стал 177-м вратарем, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Вегаса» (2:1, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин впервые забил своему бывшему партнеру по «Кэпиталс». Самсонов стал 177-м вратарем, пропустившим как минимум один гол от Овечкина в матчах регулярки.

По этому показателю за всю историю лиги Александр сравнялся с Патриком Марло (177 вратарей) и уступает только Яромиру Ягру (178).

Овечкин забил 864-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 30 шайб