«Бюджетные клубы – это чисто воровство денег. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ». Канчельскис о российском футболе

Андрей Канчельскис высказался против бюджетных клубов в российском футболе.

– Частные клубы должны быть везде и всегда. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона » должны быть в РПЛ . Бюджетные команды – это чисто воровство денег.

– «Краснодар» и «Акрон» позитивно выделяются на фоне остальных?

– Во всем мире есть частные команды, их владельцы отвечают за них. А бюджетные команды – это просто воровство денег, – сказал бывший полузащитник сборной России.