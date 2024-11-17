«Бюджетные клубы – это чисто воровство денег. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ». Канчельскис о российском футболе
Андрей Канчельскис высказался против бюджетных клубов в российском футболе.
– Частные клубы должны быть везде и всегда. Команды вроде «Краснодара» и «Акрона» должны быть в РПЛ. Бюджетные команды – это чисто воровство денег.
– «Краснодар» и «Акрон» позитивно выделяются на фоне остальных?
– Во всем мире есть частные команды, их владельцы отвечают за них. А бюджетные команды – это просто воровство денег, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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