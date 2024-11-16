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Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Семененко, Кондратюк, Федоров, Самсонов и Савосин выступят с произвольными программами

Семененко, Кондратюк, Самсонов покажут произвольные программы на Гран-при Москвы.

Соревнования пройдут 17 ноября.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Семен Соловьев 

2. Михаил Терновский

3. Егор Рухин

4. Артур Даниелян

5. Даниил Постарнаков

6. Федор Зонов

Вторая разминка

7. Матвей Ветлугин

8. Роман Савосин 

9. Даниил Самсонов

10. Григорий Федоров

11. Марк Кондратюк

12. Евгений Семененко

После короткой программы

1. Евгений Семененко – 106,74

2. Марк Кондратюк – 105,31

3. Григорий Федоров – 100,14

4. Даниил Самсонов – 95,09

5. Роман Савосин – 90,71

6. Матвей Ветлугин – 84,64

7. Федор Зонов – 84,55

8. Даниил Постарнаков – 80,86

9. Артур Даниелян – 80,21

10. Егор Рухин – 74,15

11. Михаил Терновский – 72,12

12. Семен Соловьев – 70,94

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
мужское катание
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
logoДаниил Самсонов
Семен Соловьев
logoМарк Кондратюк
Федор Зонов
Григорий Федоров
Даниил Постарнаков
Михаил Терновский
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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