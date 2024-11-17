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Итоговый турнир ATP. Финал. Синнер сыграет с Фрицем

Янник Синнер и Тэйлор Фриц разыграют титул итогового турнира ATP.

Nitto ATP Finals

Турин, Италия

10 – 17 ноября 2024

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoATP
logoATP Finals
logoТэйлор Фриц
logoЯнник Синнер
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