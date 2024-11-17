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Мартин – чемпион MotoGP 2024 года

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP 2024 года.

26-летний испанец завоевал титул в заключительной гонке сезона – Гран-при Барселоны – в борьбе с пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, завоевавшим два предыдущих чемпионства.

Баньяя начал гонку с поула и достаточно уверенно довел дело до победы. В то же время Мартин после нескольких перестановок на старте оказался на третьей позиции и провел на ней весь оставшийся заезд. Для завоевания титула Мартину, при условии победы Баньяйи, нужно было финишировать в топ-9.

Сезон-2024 – четвертый для Мартина в премьер-классе. В прошлом году Хорхе претендовал на титул до последней гонки, но стал вице-чемпионом. На счету гонщика 31 подиум в MotoGP, в том числе восемь побед.

Мартин покинет «Прамак» по окончании сезона и станет пилотом «Априлии».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Априлия
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Прамак
Гран-при Малайзии MotoGP
logoФранческо Баньяя
logoХорхе Мартин
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