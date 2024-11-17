Мартин – чемпион MotoGP 2024 года
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP 2024 года.
26-летний испанец завоевал титул в заключительной гонке сезона – Гран-при Барселоны – в борьбе с пилотом «Дукати» Франческо Баньяей, завоевавшим два предыдущих чемпионства.
Баньяя начал гонку с поула и достаточно уверенно довел дело до победы. В то же время Мартин после нескольких перестановок на старте оказался на третьей позиции и провел на ней весь оставшийся заезд. Для завоевания титула Мартину, при условии победы Баньяйи, нужно было финишировать в топ-9.
Сезон-2024 – четвертый для Мартина в премьер-классе. В прошлом году Хорхе претендовал на титул до последней гонки, но стал вице-чемпионом. На счету гонщика 31 подиум в MotoGP, в том числе восемь побед.
Мартин покинет «Прамак» по окончании сезона и станет пилотом «Априлии».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий