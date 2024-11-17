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Товарищеский матч. «Динамо» против «Амкала»

«Динамо» сыграет с «Амкалом» в шоу-матче Winline сквозь вселенные.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

«ВТБ Арена», Москва

«Динамо» – «Амкал» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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