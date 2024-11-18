«Кливленд» повторил второй лучший старт в истории НБА – 15-0

«Кавальерс» справились с «Хорнетс» (128:114) и остаются непобежденными.

«Кэвз» – четвертая команда за все время существования лиги, которая начала сезон с показателем 15-0, это повторение второго результата в истории НБА.

Лучше было только у «Голден Стэйт » в сезоне-15/16 (24-0). «Уорриорз» установили рекорд лиги на старте сезона и завершили чемпионат с рекордным соотношением побед и поражений 73-9.

«Уорриорз» образца сезона-15/16, «Рокетс» 93/94 (15-0) и «Вашингтон » 48/49 (15-0) все выходили в финал НБА .

15 побед подряд – лучшая серия в истории «Кливленда », который в межсезонье возглавил Кенни Эткинсон .