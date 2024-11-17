Казахстан ни разу не забил при Черчесове, общий счет шести матчей – 0:15
Казахстан не может забить с июня.
Команда Станислава Черчесова сегодня уступила Норвегии в Лиге наций с разгромным счетом – 0:5.
Также этой осенью сборная по два раза уступила Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4 и 0:2), а также разделила очки с Норвегией (0:0).
Таким образом, общий счет шести игр при Черчесове – 0:15.
Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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