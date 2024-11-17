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Антон Бабиков: «Нет патронов. Пару раз стрельну в молоко и скажу: я так бегать не готов»

Биатлонист Антон Бабиков пожаловался на нехватку патронов.

По словам биатлониста, из-за этого снижается качество стрельбы. В масс-старте в рамках Лиги клубного биатлона он допустил 8 промахов (4-2-1-1).

– Мне показали стрельбу после первого огневого рубежа. Ничего, бывает такое. Что поделать?

Все последние тренировки были такими, что я привык стрелять по 3-4-5 патронов, из-за этого не работал над ориентацией в пространстве. Я постоянно думал только о том, как летит патрон, как мне это дело отрегулировать.

Сегодня проблема не в патроне, а во мне. Я неплохо среагировал на ветер, но все последние тренировки были такими: я стреляю, а патрон улетает куда хочет – вместо того, чтобы работать четко, с анализом профессиональным.

Тренер обещал привезти какой-то патрон, но опять же это будет не отстрелянный патрон, и я не знаю, как он летит. Не найдет тренер патронов – завяжу, будет кто-то другой стрелять этими патронами.

Я тут ничего не сделаю. Нет патронов – я пару раз так стрельну в молоко лежа, это невозможный штраф, и скажу: ну что поделать, я так бегать не готов.

Есть люди, которые могут решить эту проблему?

– Я не знаю. Есть люди, но хочется, чтобы это были не просто какие-то благодетели. Это должны делать профессионалы в каждом регионе, которые профессионально относятся к своей работе.

Мне не нужна помощь от людей, которые просто скажут: давай поможем Бабикову. Помогите детям, – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят

Опубликовала: Мария Селенкова
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Международная лига клубного биатлона
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