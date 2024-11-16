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Лига клубного биатлона. Команды Халили и Серохвостова, Смольского и Солы, Бабикова и Логинова, Латыпова и Резцовой пробегут смешанную эстафету

17 ноября в Международной лиге клубного биатлона пройдет смешанная эстафета.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

Смешанная эстафета

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко)

2. «Белорусский нефтяник» (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская)

3. «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева)

4. «Опыт и молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)

5. «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова)

6. «Регион 89» (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина)

7. «SKI NATION» (Ярослав Костюков, Евгений Сидоров, Кира Дюжева, Юлия Шеллер)

8. «Белорусский клуб биатлона» (Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова)

9. «Питер PRO» (Максим Цветков, Василий Томшин, Светлана Миронова, Елизавета Каплина)

10. «Воробьи»: (Александр Корнев, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева)

11. «Белорусские зубры» (Степан Данилов, Максим Воробей, Елена Кулак, Ксения Воробей)

12. «Стальные барсы» (Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова)

13. «Точка старта» (Михаил Бурундуков, Петр Пащенко, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова)

14. «ЮГРА» (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Мария Власова, Виктория Метеля)

15. «Регион 72» (Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Елизавета Фролова, Анна Грухвина)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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смешанная эстафета
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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logoКристина Резцова
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
Ярослав Костюков
logoАнастасия Егорова
logoМаксим Воробей
Ильназ Мухамедзянов
logoИрина Казакевич
Дмитрий Иванов
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
logoВасилий Томшин
logoКарим Халили
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Антон Смольский
Андрей Вьюхин
logoДаниил Серохвостов
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
Ксения Воробей (Шнейдер)
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Иван Колотов
Михаил Бурундуков
logoАделина Сабитова
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Любовь Калинина
Алексей Вагин
Александр Корнев
Александр Бектуганов
Анастасия Зенова
Евгений Сидоров
Полина Плюснина
Илья Авсеенко
Анастасия Зырянова
Кира Дюжева
Иван Тулатин
Дарья Кудаева
Степан Данилов
Мария Власова
Юлия Шеллер
Международная лига клубного биатлона
Савелий Коновалов
Виктория Метеля
Елизавета Фролова
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