Лига клубного биатлона. Команды Халили и Серохвостова, Смольского и Солы, Бабикова и Логинова, Латыпова и Резцовой пробегут смешанную эстафету
ЯНГПУР Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск, Россия
Смешанная эстафета
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко)
2. «Белорусский нефтяник» (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская)
3. «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева)
4. «Опыт и молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)
5. «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова)
6. «Регион 89» (Александр Бектуганов, Рустам Каюмов, Валерия Каюмова, Полина Плюснина)
7. «SKI NATION» (Ярослав Костюков, Евгений Сидоров, Кира Дюжева, Юлия Шеллер)
8. «Белорусский клуб биатлона» (Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова)
9. «Питер PRO» (Максим Цветков, Василий Томшин, Светлана Миронова, Елизавета Каплина)
10. «Воробьи»: (Александр Корнев, Иван Колотов, Анастасия Зырянова, Анна Григорьева)
11. «Белорусские зубры» (Степан Данилов, Максим Воробей, Елена Кулак, Ксения Воробей)
12. «Стальные барсы» (Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Любовь Калинина, Анастасия Зенова)
13. «Точка старта» (Михаил Бурундуков, Петр Пащенко, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова)
14. «ЮГРА» (Дмитрий Иванов, Алексей Вагин, Мария Власова, Виктория Метеля)
15. «Регион 72» (Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин, Елизавета Фролова, Анна Грухвина)
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