Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)

Стали известны подробности нападения на Вадима Евсеева.

По данным телеграм-канала Baza, главного тренера «Ленинградца» атаковали , когда он с коллегами шел из ресторана в отель в Астрахани.

Как сообщает источник, к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.

Пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, что ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.

Тем не менее, нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.

Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»