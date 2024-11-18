Евсееву брызнули в лицо из баллончика, попросив закурить. Его ассистент Шмарко получил удар ножом по лицу при попытке задержать нападавших (Baza)
Стали известны подробности нападения на Вадима Евсеева.
По данным телеграм-канала Baza, главного тренера «Ленинградца» атаковали, когда он с коллегами шел из ресторана в отель в Астрахани.
Как сообщает источник, к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.
Пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, что ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник клуба попытались задержать нападавших, в результате Шмарко получил удар ножом по лицу по касательной.
Тем не менее, нападавшие были задержаны сотрудниками клуба, затем их передали полиции.
Вадим Евсеев: «Напали с ножом. Полиция схватила нападавших. Их было двое. Держимся...»
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Baza
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости