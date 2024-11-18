Овечкин делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом и Драйзайтлем. У всех по 13 шайб в сезоне

Александр Овечкин делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».

Нападающий «Кэпиталс» делит лидерство в гонке снайперов лиги с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (13 шайб в 18 играх) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона » (13 шайб в 18 играх).

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами