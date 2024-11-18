Овечкин делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом и Драйзайтлем. У всех по 13 шайб в сезоне
Александр Овечкин делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».
Нападающий «Кэпиталс» делит лидерство в гонке снайперов лиги с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (13 шайб в 18 играх) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (13 шайб в 18 играх).
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб
Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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