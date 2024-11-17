НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Вегаса», «Сиэтл» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Сент-Луиса»

«Вегас» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина » встретится с «Сент-Луисом », «Рейнджерс » в гостях у «Сиэтла », «Ванкувер » сыграет против «Нэшвилла ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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