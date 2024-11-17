Саа о Роналду: «В «МЮ» его неправильно поняли. Тен Хаг пытался показать силу, и началось столкновение. Криштиану резко высказывался о руководстве, но спустя 2 года видно, что он был прав»
Луи Саа высказался о недопонимании между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».
«Криштиану Роналду могли бы любить в «Манчестер Юнайтед», его любят и уважают, но также я думаю, что его неправильно поняли.
Его второе пребывание в клубе пришлось на ярко выраженный переходный период, и у тренера [Эрика тен Хага] возникла дилемма – он пытался продемонстрировать силу, оставив его в стороне. Тренер хотел показать свой характер, показать, что он сильный парень, и я думаю, что именно тогда началось столкновение.
Если вы посмотрите на его статистику, вы не сможете оспорить ее, его голы в первом сезоне после возвращения в клуб.
В то время Криштиану Роналду резко высказывался в отношении руководства и совета директоров, но спустя два года вы видите, что он был прав», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BoyleSports.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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