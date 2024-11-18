Свечников забил впервые за 7 матчей – «Сент-Луису». У него 6+10 в 17 играх
Андрей Свечников прервал 6-матчевую безголевую серию.
На 20-й минуте форвард «Каролины» реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в игре с «Сент-Луисом» (4:1).
Россиянин набрал 16-е (6+10) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 17 игр.
Сегодня за 17:46 (3:44 – в большинстве) у Свечникова 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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