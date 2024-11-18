Свечников забил впервые за 7 матчей – «Сент-Луису». У него 6+10 в 17 играх

Андрей Свечников прервал 6-матчевую безголевую серию.

На 20-й минуте форвард «Каролины» реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в игре с «Сент-Луисом » (4:1).

Россиянин набрал 16-е (6+10) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 17 игр.

Сегодня за 17:46 (3:44 – в большинстве) у Свечникова 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».