Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Садкова, Гущина, Куликова и Синицына покажут произвольные программы

Петросян, Садкова, Гущина покажут произвольные программы на Гран-при в Москве.

Соревнования пройдут 17 ноября.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала .

Первая разминка

1. Маргарита Ковалева

2. Мария Механич

3. Дарья Третьякова

4. Виктория Дорошевская

5. Ксения Синицына

6. Мария Пулина

Вторая разминка

7. Яна Битюшкова

8. Камилла Нелюбова

9. Елизавета Куликова

10. Ксения Гущина

11. Дарья Садкова

12. Аделия Петросян

После короткой программы

1. Аделия Петросян – 86,37

2. Дарья Садкова – 71,59

3. Ксения Гущина – 71,02

4. Елизавета Куликова – 65,35

5. Камилла Нелюбова – 64,69

6. Яна Битюшкова – 56,69

7. Мария Пулина – 56,46

8. Ксения Синицына – 55,79

9. Виктория Дорошевская – 55,20

10. Дарья Третьякова – 51,00

11. Мария Механич – 48,31

12. Маргарита Ковалева – 41,44

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин