Беллингем недоволен позицией на поле в «Реале». Ему не нравится новая роль и физические нагрузки (Marca)

Джуд Беллингем недоволен своей игровой позицией в «Реале».

По данным Marca, полузащитник недоволен своим положением в схеме «Реала ».

Ему не нравится его новая роль и физические нагрузки, которые слишком сковывали и не позволяли показать себя в полной мере.

Беллингем недоволен на фоне того, что в прошлом сезоне он выполнял роль плеймейкера и был результативен. Но проблемы с составом и текущая ситуация вынудили тренера Карло Анчелотти внести изменения.