Открытый перелом предварительно диагностирован у игрока «Амкала» Костюкова. Он столкнулся с вратарем «Динамо» Кудравцом

Форвард «Амкала» Степан Костюков получил тяжелую травму в матче с «Динамо».

«Динамо » и «Амкал » проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене » (2:2, перерыв).

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.

После столкновения футболисту «Амкала» потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках.

Врач медиафутбольной команды Алексей сообщил, что у Степана предварительно диагностирован открытый перелом. 25-летнего форварда забрала реанимационная бригада.

Позже больше деталей рассказал бывший врач «Амкала» Артем Рыженко: «Информация от Алексея, моего коллеги из «Амкала»: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль. По срокам тогда сложно что-то сказать, но я бы меньше 3-4 месяцев не дал. Скорее, сильно больше».

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»