Открытый перелом предварительно диагностирован у игрока «Амкала» Костюкова. Он столкнулся с вратарем «Динамо» Кудравцом
«Динамо» и «Амкал» проводят шоу-матч Winline сквозь вселенные на «ВТБ Арене» (2:2, перерыв).
На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.
После столкновения футболисту «Амкала» потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках.
Врач медиафутбольной команды Алексей сообщил, что у Степана предварительно диагностирован открытый перелом. 25-летнего форварда забрала реанимационная бригада.
Позже больше деталей рассказал бывший врач «Амкала» Артем Рыженко: «Информация от Алексея, моего коллеги из «Амкала»: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль. По срокам тогда сложно что-то сказать, но я бы меньше 3-4 месяцев не дал. Скорее, сильно больше».
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
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