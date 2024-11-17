Англия и Норвегия вышли в дивизион А Лиги наций. Австрия и Греция сыграют в стыковых матчах за повышение в классе

Англия и Норвегия вышли в дивизион А Лиги наций.

Англичане выиграли группу 2 дивизиона B. Команда Томаса Тухеля разгромила Ирландию (5:0) в последнем туре и набрала 15 очков, превзойдя Грецию по дополнительным показателям.

Сборная Норвегии заняла первое место в группе 3 дивизиона B, разгромив Казахстан (5:0). Команда Столе Сольбаккена набрала 13 очков и обошла Австрию, сыгравшую вничью в последнем туре со Словенией (1:1), на два балла.

Греция и Австрия сыграют в стыковых матчах за повышение в дивизион A. За сохранение прописки в высшем дивизионе с ними поборется Венгрия , еще одним соперником с высокой долей вероятности станет Бельгия .

Словения и Ирландия сыграют за право остаться в дивизионе B.

Финляндия и Казахстан выбывают в дивизион C. Финны проиграли все 6 матчей в группе 2 дивизиона B, у Казахстана 5 поражений и ничья в группе 3.