Англия и Норвегия вышли в дивизион А Лиги наций. Австрия и Греция сыграют в стыковых матчах за повышение в классе
Англичане выиграли группу 2 дивизиона B. Команда Томаса Тухеля разгромила Ирландию (5:0) в последнем туре и набрала 15 очков, превзойдя Грецию по дополнительным показателям.
Сборная Норвегии заняла первое место в группе 3 дивизиона B, разгромив Казахстан (5:0). Команда Столе Сольбаккена набрала 13 очков и обошла Австрию, сыгравшую вничью в последнем туре со Словенией (1:1), на два балла.
Греция и Австрия сыграют в стыковых матчах за повышение в дивизион A. За сохранение прописки в высшем дивизионе с ними поборется Венгрия, еще одним соперником с высокой долей вероятности станет Бельгия.
Словения и Ирландия сыграют за право остаться в дивизионе B.
Финляндия и Казахстан выбывают в дивизион C. Финны проиграли все 6 матчей в группе 2 дивизиона B, у Казахстана 5 поражений и ничья в группе 3.
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