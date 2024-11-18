«На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани
Вадим Евсеев стал жертвой нападения.
«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия. Какой-то кошмар.
В данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет», – написал комментатор Денис Казанский, добавив впоследствии, что инцидент произошел в Астрахани.
Евсеев возглавил «Ленинградец» из LEON Второй лиги А. Контракт – до конца сезона с опцией продления
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
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