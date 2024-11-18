«На Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия. Жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются». Казанский сообщил об инциденте в Астрахани

Вадим Евсеев стал жертвой нападения.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия. Какой-то кошмар.

В данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет», – написал комментатор Денис Казанский, добавив впоследствии, что инцидент произошел в Астрахани.

Евсеев возглавил «Ленинградец» из LEON Второй лиги А. Контракт – до конца сезона с опцией продления