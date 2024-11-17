18 778 зрителей посетили матч «Динамо» – «Амкал». Это больше, чем было на «ВТБ Арене» на любой игре РПЛ в этом сезоне

Почти 19 тысяч зрителей посетили товарищеский матч «Динамо» – «Амкал».

Бело-голубые уступили медиафутбольному клубу в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).

На игру, которая прошла на «ВТБ Арене», пришли 18 778 человек. Это больше, чем было на любом матче «Динамо » на своем стадионе в рамках РПЛ в текущем сезоне.

Если брать все турниры, то больше зрителей пришло на «ВТБ Арену» только на матч против «Спартака» в Фонбет Кубке России – 22 035 человек.

В рамках чемпионата России лучший результат бело-голубых – 18 655 зрителей на игре против ЦСКА в 11-м туре.

За «Динамо» против «Амкала » сыграла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева , а также актер Павел Деревянко.