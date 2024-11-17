18 778 зрителей посетили матч «Динамо» – «Амкал». Это больше, чем было на «ВТБ Арене» на любой игре РПЛ в этом сезоне
Почти 19 тысяч зрителей посетили товарищеский матч «Динамо» – «Амкал».
Бело-голубые уступили медиафутбольному клубу в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).
На игру, которая прошла на «ВТБ Арене», пришли 18 778 человек. Это больше, чем было на любом матче «Динамо» на своем стадионе в рамках РПЛ в текущем сезоне.
Если брать все турниры, то больше зрителей пришло на «ВТБ Арену» только на матч против «Спартака» в Фонбет Кубке России – 22 035 человек.
В рамках чемпионата России лучший результат бело-голубых – 18 655 зрителей на игре против ЦСКА в 11-м туре.
За «Динамо» против «Амкала» сыграла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости