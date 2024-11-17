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Смолов объявил о вознаграждение за информацию о его украденных в Казани часах

Федор Смолов ищет свои пропавшие в Казани часы.

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в тг WANTED_WATCH. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», – написал форвард «Краснодара» в сторис инстаграма.

Ранее стало известно, что у Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани, Федор оставил их в гостевой раздевалке «Рубина», а потом не нашел.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Федора Смолова
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происшествия
logoКраснодар
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У Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани. Федор оставил часы в гостевой раздевалке «Рубина» («СЭ»)
17314 ноября, 11:54
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