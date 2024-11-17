Смолов объявил о вознаграждение за информацию о его украденных в Казани часах
Федор Смолов ищет свои пропавшие в Казани часы.
«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в тг WANTED_WATCH. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», – написал форвард «Краснодара» в сторис инстаграма.
Ранее стало известно, что у Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани, Федор оставил их в гостевой раздевалке «Рубина», а потом не нашел.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Федора Смолова
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