Пике о футболе: «Молодым тяжело смотреть полные матчи. Они потребляют его иначе – через двухминутные обзоры и соцсети»

Жерар Пике посетовал на то, что молодое поколение не смотрит футбольные матчи.

«Kings League (испанский медиафутбольный турнир, проводится с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет – Спортс”) – это смесь киберспорта и традиционного футбола. Мы используем футбол, потому что это самый популярный вид спорта в мире, но в то же время применяем множество правил из видеоигр. Интенсивность матчей – наша особенность, и молодая аудитория чувствует себя вовлеченной в проект. У нас есть секретные карты, есть кубик, который мы бросаем с трибун, и если выпадает двойка, то две минуты играют два на два. Просмотр происходит быстро, тогда как 90 минут – это долго.

Для многих молодых людей тяжело часами сидеть перед телевизором и смотреть традиционный футбольный матч. Мы попытались адаптировать футбол к чему-то более короткому, намного более динамичному, но очень напряженному, поэтому у нас два тайма по 20 минут, где все происходит быстро и подчеркивается разнообразие ситуаций.

Я думаю, что молодежь все еще очень интересуется футболом, дело в том, что они потребляют его иначе. Они смотрят минутные или двухминутные обзоры, а для комментариев, дискуссий обращаются к соцсетям – инстаграм, X, ютуб. Полноценных матчей они избегают», – сказал бывший защитник «Барселоны».