Черчесов о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку»
«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом.
Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время.
В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.
По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное – у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии.
До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней.
Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», – сказал главный тренер сборной Казахстана после поражения от Норвегии со счетом 0:5.
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