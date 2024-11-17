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  • Черчесов о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку»
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Черчесов о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку»

Станислав Черчесов посетовал на то, что Казахстан играл не на том поле.

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом.

Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время.

В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.

По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное – у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии.

До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней.

Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», – сказал главный тренер сборной Казахстана после поражения от Норвегии со счетом 0:5.

У Казахстана при Черчесове 5 поражений подряд и ничья

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports.kz
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoАлибек Касым
Султанбек Астанов
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