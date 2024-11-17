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  • Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ (Metaratings)
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Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ (Metaratings)

Даниил Хлусевич может покинуть «Спартак».

По информации Metaratings, полузащитник красно-белых хочет получать больше игрового времени.

Сообщается об интересе к Хлусевичу со стороны нескольких клубов Мир РПЛ – при этом «Спартак» на данный момент еще не определился с будущим игрока.

В нынешнем сезоне Хлусевич выходил на поле в 9 матчах в составе «Спартака», отыграв в сумме 412 минут. 

Контракт с 23-летним футболистом истекает летом 2026 года. Подробную статистику Даниила можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoДаниил Хлусевич
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