Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ (Metaratings)

Даниил Хлусевич может покинуть «Спартак».

По информации Metaratings, полузащитник красно-белых хочет получать больше игрового времени.

Сообщается об интересе к Хлусевичу со стороны нескольких клубов Мир РПЛ – при этом «Спартак » на данный момент еще не определился с будущим игрока.

В нынешнем сезоне Хлусевич выходил на поле в 9 матчах в составе «Спартака», отыграв в сумме 412 минут.

Контракт с 23-летним футболистом истекает летом 2026 года. Подробную статистику Даниила можно найти здесь .