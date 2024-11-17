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Чалов, Агкацев, Обляков, Дивеев, Кривцов и Черников уехали из сборной России и не сыграют с Сирией

Шестеро футболистов покинули расположение сборной России.

Это Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев (по медицинским показаниям), Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов.

Перечисленные футболисты не сыграют в товарищеском матче против Сирии, который пройдет 19 ноября в Волгограде.

15 ноября Россия разгромила Бруней (11:0) в Краснодаре.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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