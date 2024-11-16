Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Тютюнина и Бабаев-Смирнов, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы

Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный выступят на Гран-при России в Москве.

17 ноября фигуристы представят произвольные танцы. Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 4-й этап «Золотой конек Москвы» Танцы на льду Произвольный танец Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала . Первая разминка 1. Вероника Шульпина – Глеб Солович 2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов 3. Юлия Чуркина – Борис Фролов 4. Александра Прокопец – Александр Васькович Вторая разминка 5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано 6. Дарья Савкина – Александр Вахнов 7. Анна Коломенская – Артем Фролов 8. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин Третья разминка 9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев 10. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов 11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный 12. Александра Степанова – Иван Букин После ритм-танца 1. Александра Степанова – Иван Букин – 85,67 2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 83,08 3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 75,68 4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 74,94 5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 74,14 6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 73,60 7. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 70,71 8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 69,61 9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,15 10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,82 11. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 62,57 12. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 60,24 Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин