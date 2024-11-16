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Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Тютюнина и Бабаев-Смирнов, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы

Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный выступят на Гран-при России в Москве.

17 ноября фигуристы представят произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Вероника Шульпина – Глеб Солович

2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

3. Юлия Чуркина – Борис Фролов

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

Вторая разминка

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов 

7. Анна Коломенская – Артем Фролов

8. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Третья разминка

9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

10. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

12. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 85,67

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 83,08

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 75,68

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 74,94

5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 74,14

6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 73,60

7. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 70,71

8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 69,61

9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,15

10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,82

11. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 62,57

12. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 60,24

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Александр Вахнов
Артем Фролов
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Дмитрий Студеникин
Тимур Бабаев-Смирнов
Александра Шинкаренко
Анна Коломенская
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Золотой конек Москвы
Александра Прокопец
Юлия Чуркина
Борис Фролов
Варвара Жданова
Михаил Антонов
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Дарья Савкина
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