Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Тютюнина и Бабаев-Смирнов, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы
17 ноября фигуристы представят произвольные танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Вероника Шульпина – Глеб Солович
2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
3. Юлия Чуркина – Борис Фролов
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
Вторая разминка
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
6. Дарья Савкина – Александр Вахнов
7. Анна Коломенская – Артем Фролов
8. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Третья разминка
9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
10. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
12. Александра Степанова – Иван Букин
После ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 85,67
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 83,08
3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 75,68
4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 74,94
5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 74,14
6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 73,60
7. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 70,71
8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 69,61
9. Александра Прокопец – Александр Васькович – 64,15
10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,82
11. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 62,57
12. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 60,24
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
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