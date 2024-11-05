«Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. В июне 2025-го форвард мог уйти бесплатно

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Джоном Кордобой.

«Быки» заключили новое соглашение с 31-летним форвардом сборной Колумбии до 30 июня 2027 года. При определенных условиях контракт может быть пролонгирован.

Срок прежнего договора истекал 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кордобе со стороны «Спартака».

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего 8 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .

Фото: fckrasnodar.ru