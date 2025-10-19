Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков «Интера», оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»
Кристиан Киву доволен победой «Интера» над «Ромой» (1:0).
«Все это – заслуга ребят, которые сразу взялись за дело: они оставили позади разочарования прошлого сезона и работают, чтобы продолжать показывать, что мы сильная команда, которая может конкурировать во всех соревнованиях. Я горжусь тем, как они работают и психологически готовятся к определенным матчам.
Мы пытаемся прессинговать по всему полю, но в некоторых матчах это просто невозможно. В первом тайме мы старались изо всех сил, но у нас была только одна тренировка в полном составе. Все было достаточно хорошо, пока хватало энергии», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
