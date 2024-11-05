Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)

Джон Кордоба будет получать от «Краснодара» 4 миллиона евро в год.

Ранее стало известно , что 31-летний колумбиец подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2027 года.

По информации «РБ Спорт», Кордоба будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Подписной бонус составил 3 миллиона евро, а в контракте предусмотрены премии за достижение различных целей, включая чемпионство с «Краснодаром » и голевые действия.

Журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров добавил , что за Джон может заработать по миллиону евро за чемпионство и звание лучшего бомбардира.

Форвард выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. На его счету 99 матчей за клуб во всех турнирах, 53 гола и 19 голевых передач.

«Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. В июне 2025-го форвард мог уйти бесплатно