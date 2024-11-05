Кордоба получит 4 млн евро в год от «Краснодара» по новому контракту. Подписной бонус – 3 млн евро, за чемпионство и звание лучшего бомбардира – по 1 млн («РБ Спорт»)
Джон Кордоба будет получать от «Краснодара» 4 миллиона евро в год.
Ранее стало известно, что 31-летний колумбиец подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2027 года.
По информации «РБ Спорт», Кордоба будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.
Подписной бонус составил 3 миллиона евро, а в контракте предусмотрены премии за достижение различных целей, включая чемпионство с «Краснодаром» и голевые действия.
Журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров добавил, что за Джон может заработать по миллиону евро за чемпионство и звание лучшего бомбардира.
Форвард выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. На его счету 99 матчей за клуб во всех турнирах, 53 гола и 19 голевых передач.
«Краснодар» и Кордоба продлили контракт до 2027 года. В июне 2025-го форвард мог уйти бесплатно
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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