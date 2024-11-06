Кучеров сделал 2 передачи против «Сент-Луиса» при 25:56 на льду. Форвард «Тампы» уступает только Макару и Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров сделал две передачи в матче против «Сент-Луиса».
«Тампа» уступила Блюз (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Для «Лайтнинг» это третье поражение подряд.
Российский форвард «Тампа» Никита Кучеров сделал две передачи, продлив результативную серию до четырех матчей.
Кучеров признан третьей звездой матча – также он нанес три броска по воротам и провел на льду 25:56 (5:31 – в большинстве). Это лучшее игровое время во всей команде в этой игре.
Нападающий набрал 22 (10+12) очка в 13 матчах чемпионата.
В списке лучших бомбардиров НХЛ Кучеров уступает только Кэйлу Макару (23 очка) и Нэтану Маккиннону (24 балла).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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