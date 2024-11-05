Казарцев после ВАР назначил пенальти в пользу «Спартака» – Мелехин схватил Николсона за футболку в штрафной «Ростова». Барко не забил с точки

«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Ростовом».

Команды играют в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм). На 41-й минуте защитник ростовчан Виктор Мелехин , падая, схватил форварда москвичей Шамара Николсона за футболку. Эпизод произошел в штрафной площади желто-синих.

Главный арбитр матча Василий Казарцев по совету ВАР ознакомился с видеоповтором этого эпизода, после чего назначил пенальти и показал Мелехину желтую карточку.

Эсекиэль Барко не реализовал 11-метровый – он пробил в правый от себя угол, но вратарь Рустам Ятимов отразил удар.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».