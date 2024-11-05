Казарцев после ВАР назначил пенальти в пользу «Спартака» – Мелехин схватил Николсона за футболку в штрафной «Ростова». Барко не забил с точки
«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Ростовом».
Команды играют в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм). На 41-й минуте защитник ростовчан Виктор Мелехин, падая, схватил форварда москвичей Шамара Николсона за футболку. Эпизод произошел в штрафной площади желто-синих.
Главный арбитр матча Василий Казарцев по совету ВАР ознакомился с видеоповтором этого эпизода, после чего назначил пенальти и показал Мелехину желтую карточку.
Эсекиэль Барко не реализовал 11-метровый – он пробил в правый от себя угол, но вратарь Рустам Ятимов отразил удар.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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