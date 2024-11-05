Дегтярев рассказал, как отговорил сына бросить карате: «Леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец»

Дегтярев рассказал, что дал сыну леща, когда тот заявил о желании бросить карате.

«Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься.

Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев на просветительском марафоне «Знание. Первые».