Дегтярев рассказал, как отговорил сына бросить карате: «Леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец»
Дегтярев рассказал, что дал сыну леща, когда тот заявил о желании бросить карате.
«Я сына своего в свое время отговорил бросить карате. Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься.
Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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