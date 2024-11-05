Карпин о судействе со «Спартаком»: «Меня дисквалифицируют на 5 или 10 лет, если начну говорить. Или пожизненно»
Валерий Карпин высказался о судействе в матче со «Спартаком».
«Ростов» одержал победу (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
– Учитывали ли вы, что у вас на день отдыха больше, а «Спартак» играл после дерби?
– А как это можно учесть? А если бы у «Спартака» был абсолютно другой состав? За час до игры ты ничего не учтешь. Состав уже объявили, план каким был, таким и остался. Нужно играть на все 100% весь матч, у нас такое было.
– Вы реагировали на судейские решения. Вы близки к тому, что судьи вас доведут?
– Я уже все говорил, не хочу ничего добавлять. Ничего не изменилось. Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно, – сказал главный тренер «Ростова».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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