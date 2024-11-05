Миранчук о Малиновском: «Руслан первым помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Моя благодарность не стала бы меньше, даже если сейчас мы не пожали бы руки. Все прекрасно понимаю»
Оба футболиста выступали за «Аталанту» с сентября 2020 по январь 2023 года.
– Как ты думаешь, если бы вы сейчас увиделись с Русланом Малиновским, какой получилась бы встреча? Было бы рукопожатие, какое-то общение с украинским полузащитником?
– Сейчас – не знаю. Надо придумывать в голове, что могло бы случиться... Тяжело это сделать. Все прекрасно понимаю.
Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен.
Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить себе ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше, – сказал хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.
Миранчук об МЛС: «Чемпионат непростой. Думал, что будет проще. Защитники не такого высокого качества, хотя все они агрессивные, неуступчивые»
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