«Марсель» вышел на 1-е место в Лиге 1 после 8-го тура. Команда Де Дзерби опережает «ПСЖ» на 1 очко

«Марсель» стал лидером Лиги 1.

В 8-м туре чемпионата Франции команда Роберто Де Дзерби разгромила «Гавр» со счетом 6:2. Теперь на счету «Марселя » 18 очков, он опередил «ПСЖ », который сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3) – у парижан 17 баллов.

Третьим идет «Страсбур » (16 очков), четвертым – «Лион » (15), пятым – «Монако » (14). На шестой строчке располагается «Ланс», набравший 13 баллов после 7 игр.