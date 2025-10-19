«Марсель» вышел на 1-е место в Лиге 1 после 8-го тура. Команда Де Дзерби опережает «ПСЖ» на 1 очко
«Марсель» стал лидером Лиги 1.
В 8-м туре чемпионата Франции команда Роберто Де Дзерби разгромила «Гавр» со счетом 6:2. Теперь на счету «Марселя» 18 очков, он опередил «ПСЖ», который сыграл вничью со «Страсбуром» (3:3) – у парижан 17 баллов.
Третьим идет «Страсбур» (16 очков), четвертым – «Лион» (15), пятым – «Монако» (14). На шестой строчке располагается «Ланс», набравший 13 баллов после 7 игр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
