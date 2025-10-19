Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину. Боатенг, иди на хрен!»

  • Спортс
2

Фанаты «Баварии» протестуют против появления Джерома Боатенга в клубе.

Во время матча 7-го тура Бундеслиги против «Боруссии» (2:1) на фанатской трибуне «Альянц Арены» появились баннеры со следующим содержанием:

  • «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину – Боатенг, иди на хрен!»

  • «В нашем клубе нет места для моральных свиней. Никакого Боатенга».

  • «Нет площадке для преступников. Убирайся, Боатенг!»

Бывший защитник «Баварии», ранее завершивший карьеру, намерен приехать в расположение мюнхенского клуба для прохождения стажировки.

Ранее Боатенг обвинялся в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году.

Также футболист был обвинен в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и матери двух дочерей Шерин Зенлер. Региональный суд в Мюнхене вынес решение по делу об избиении Зенлер. Боатенг получил условный штраф в размере 200 тысяч евро.

Фанаты «Баварии» также создали петицию против возвращения Боатенга. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoДжером Боатенг
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
брань
болельщики
