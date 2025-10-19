Мбаппе об изучении испанского: «Говорить на языке страны, в которую ты приехал, – это знак уважения. Я быстро его выучил, он немного похож на французский. Оба произошли от латыни»
Килиан Мбаппе объяснил изучение испанского языка уважением к стране.
«Он немного похож на французский. Оба произошли от латыни. Но я быстро его выучил. Я уже немного говорил, когда приехал в Мадрид, а ежедневная жизнь здесь позволила мне говорить свободно, и я счастлив. Я думаю, что говорить на языке страны, в которую ты приехал, – это знак уважения.
Я думаю, что во Франции рады, когда люди учат их язык. У них свой язык, свои правила, свои обычаи, и мы стараемся адаптироваться. Я в Испании, адаптируюсь к испанской культуре», – сказал нападающий «Реала» Brut.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
