Рябчук получил прямую красную в матче с «Ростовом». Защитник «Спартака» ударил шипами под колено Комарову
Олег Рябчук получил красную карточку в матче «Спартака» и «Ростова».
Московская команда принимает ростовскую в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, второй тайм).
На 86-й минуте защитник хозяев Олег Рябчук ударил шипами в область голени под коленом хавбеку гостей Ивану Комарову.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал футболисту красно-белых прямую красную карточку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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