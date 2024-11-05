Рублев, Рууд и де Минаур отобрались на итоговый турнир ATP после отказа Джоковича

Каспер Рууд , Алекс де Минаур и Андрей Рублев квалифицировались на итоговый турнир ATP .

Официально об этом пока не объявлено, но после отказа Новака Джоковича все трое попадут на турнир, независимо от результатов этой недели.

Рууд и Рублев заявлены в Мец, де Минаур – в Белград.

Итоговый турнир начнется 10 ноября в Турине. Запасными станут Григор Димитров и Стефанос Циципас.