Рублев, Рууд и де Минаур отобрались на итоговый турнир ATP после отказа Джоковича
Каспер Рууд, Алекс де Минаур и Андрей Рублев квалифицировались на итоговый турнир ATP.
Официально об этом пока не объявлено, но после отказа Новака Джоковича все трое попадут на турнир, независимо от результатов этой недели.
Рууд и Рублев заявлены в Мец, де Минаур – в Белград.
Итоговый турнир начнется 10 ноября в Турине. Запасными станут Григор Димитров и Стефанос Циципас.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @josemorgado
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