Мичков набрал 10 очков в 13 матчах сезона НХЛ. Форвард «Филадельфии» сделал передачу против «Каролины» при 13:57 на льду
Матвей Мичков набрал десятое очко в сезоне НХЛ.
«Филадельфия» уступила «Каролине» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Флайерс» Матвей Мичков отметился результативной передачей при игре в большинстве в первом периоде.
В этом матче россиянин также заработал показатель полезности «0», нанес один бросок по воротам и провел на льду 13:57 (1:56 – в большинстве).
В нынешнем сезоне Мичков набрал 10 (4+6) баллов в 13 матчах чемпионата НХЛ.
Матвей стал третьим хоккеистом «Филадельфии» за последние 30 лет, который набрал 10 очков в 13 или меньше матчах. Он в этом списке присоединился Джеймсу ван Римсдайку (9 матчей в сезоне-2009/10) и Майку Ричардсу (11 матчей в сезоне-2005/06).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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