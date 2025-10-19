Симеоне о матче «Барсы» в Майами: «Сложно это понять. Им придется лететь 200 часов. «Вильярреал» не будет играть при своих болельщиках, а их нужно уважать»
Диего Симеоне не понимает, зачем «Барса» и «Вильярреал» летят играть в Майами.
Матч 17-го тура Ла Лиги пройдет в США, а не в Испании.
«Это сложно понять. «Вильярреал» обычно играет на «Серамике», но «Барселона» вместо этого сыграет в Майами, им придется лететь 200 часов…
«Вильярреал» не будет играть при своих болельщиках. Это сложно, нужно их уважать», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
