Симеоне о матче «Барсы» в Майами: «Сложно это понять. Им придется лететь 200 часов. «Вильярреал» не будет играть при своих болельщиках, а их нужно уважать»

Диего Симеоне не понимает, зачем «Барса» и «Вильярреал» летят играть в Майами.

Матч 17-го тура Ла Лиги пройдет в США, а не в Испании .

«Это сложно понять. «Вильярреал» обычно играет на «Серамике», но «Барселона » вместо этого сыграет в Майами, им придется лететь 200 часов…

«Вильярреал » не будет играть при своих болельщиках. Это сложно, нужно их уважать», – сказал главный тренер «Атлетико ».