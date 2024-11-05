Шварцман – гонщик «Премы» в «Индикаре» на сезон-2025

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман продолжит карьеру в «Индикаре ».

Шварцман будет выступать за «Прему», дебютирующую в чемпионате, в паре с Каллумом Айлоттом .

В составе «Премы» Роберт стал чемпионом «Формулы-3» в 2019 году и вице-чемпионом «Формулы-2» в 2021-м.

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