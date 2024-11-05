Шварцман – гонщик «Премы» в «Индикаре» на сезон-2025
Российско-израильский пилот Роберт Шварцман продолжит карьеру в «Индикаре».
Шварцман будет выступать за «Прему», дебютирующую в чемпионате, в паре с Каллумом Айлоттом.
В составе «Премы» Роберт стал чемпионом «Формулы-3» в 2019 году и вице-чемпионом «Формулы-2» в 2021-м.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Према»
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