Роналду забил 908-й гол в карьере – «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ
Криштиану Роналду забил 908-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Айна» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов Азии (2:0, первый тайм).
Это 775-й мяч в клубной карьере португальца. Он также забил 133 гола за сборную.
Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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