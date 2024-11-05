Роналду забил 908-й гол в карьере – «Аль-Айну» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду забил 908-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Айна » в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов Азии (2:0, первый тайм).

Это 775-й мяч в клубной карьере португальца. Он также забил 133 гола за сборную.

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь .