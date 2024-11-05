Соболенко закончит год первой ракеткой мира

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко впервые закончит год первой ракеткой мира.

Это стало известно после поражения Иги Швентек от Коко Гауфф на групповом этапе итогового турнира. Полька могла вернуть первую строчку, только выиграв титул без поражений в группе.

Соболенко – 16-я теннисистка в истории рейтинга WTA , которая закончит год в качестве №1.