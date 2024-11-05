Батраков отдал два ассиста в игре с «Динамо». У хавбека «Локо» результативные действия в 3-м матче подряд

Алексей Батраков отметился двумя ассистами в матче с «Динамо».

19-летний полузащитник «Локомотива » отдал голевой пас на Сесара Монтеса , открывшего счет в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а затем ассистировал Сергею Пиняеву. Обе передачи были выполнены со стандартов.

Батраков совершает результативные действия в 3-м матче подряд – ранее он забил в матчах с «Ростовом» в Кубке и с «Зенитом» в Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо » – «Локомотив» (1:2, второй тайм).