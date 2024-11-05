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Батраков отдал два ассиста в игре с «Динамо». У хавбека «Локо» результативные действия в 3-м матче подряд

Алексей Батраков отметился двумя ассистами в матче с «Динамо».

19-летний полузащитник «Локомотива» отдал голевой пас на Сесара Монтеса, открывшего счет в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а затем ассистировал Сергею Пиняеву. Обе передачи были выполнены со стандартов.

Батраков совершает результативные действия в 3-м матче подряд – ранее он забил в матчах с «Ростовом» в Кубке и с «Зенитом» в Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив» (1:2, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoСесар Монтес
logoСергей Пиняев
logoАлексей Батраков
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