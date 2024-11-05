3-летний индийский шахматист Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Об этом в субботу заявила пресс-служба организации. Саркар родился 26 января 2021 года, сейчас у него 1555 пунктов рейтинга в классическом контроле.
Как сообщает ChessBase India, в октябре юный шахматист впервые выступил на рейтинговом турнире в классику – чемпионате Западной Бенгалии (в возрастной категории до 9 лет), где набрал 5,5 балла из 8 и занял 24-е место среди 140 игроков. Позже он сыграл на этом же турнире в категории до 13 лет, но не набрал очков.
Ранее самым молодым в рейтинге ФИДЕ был 4-летний Афнан Таджвар Айлан, выступающий за Бангладеш.
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