В «Зените» обсуждают возвращение Кузяева зимой. Его контракт с «Гавром» истекает в июне (Иван Карпов)

«Зенит» рассматривает возвращение Далера Кузяева зимой.

По данным инсайдера Ивана Карпова, подписание полузащитника «Гавра » обсуждается в руководстве клуба.

Отмечается, что «Зенит» может задействовать Кузяева как в полузащите, так и на позиции правого защитника в связи с травмой Сергея Волкова.

Кузяев выступал за «Зенит » с 2017 по 2023 год. Контракт россиянина с «Гавром» истекает в июне, в нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Лиге 1, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь .