В «Зените» обсуждают возвращение Кузяева зимой. Его контракт с «Гавром» истекает в июне (Иван Карпов)
«Зенит» рассматривает возвращение Далера Кузяева зимой.
По данным инсайдера Ивана Карпова, подписание полузащитника «Гавра» обсуждается в руководстве клуба.
Отмечается, что «Зенит» может задействовать Кузяева как в полузащите, так и на позиции правого защитника в связи с травмой Сергея Волкова.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год. Контракт россиянина с «Гавром» истекает в июне, в нынешнем сезоне он отыграл 8 матчей в Лиге 1, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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