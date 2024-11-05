«Шанхай» Слуцкого вел 2:0, но на 95-й упустил победу над «Сентрал Кост Маринерс». У клуба 2 победы в 4 матчах азиатской ЛЧ
«Шанхай» Леонида Слуцкого на 95-й упустил победу над «Сентрал Кост Маринерс».
Матч прошел в рамках четвертого тура азиатской Лиги чемпионов.
Команда под руководством российского специалиста обыгрывала австралийский клуб со счетом 2:0 до 75-й минуты, но не смогла довести встречу до победы.
За 4 игры «Шанхай Шеньхуа» набрал 7 очков, одержал две победы и занимает промежуточное третье место в Восточном дивизионе. Всего в нем 12 команд, 8 из которых выйдут в плей-офф.
Следующий матч в турнире китайский клуб проведет 27 ноября против корейского «Кванчжу».
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграл 2:2 с «Сентрал Кост Маринерс», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Айн»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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