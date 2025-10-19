Эммануэль Эменике: «Спартак» – самый популярный клуб России и должен бороться за самые высокие места. Если он этого не делает, то не справляется с задачами»

Эммануэль Эменике считает, что «Спартак» должен решать самые сложные задачи.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Он должен бороться за самые высокие места в чемпионате.

Если он этого не делает, то не справляется с задачами», – сказал бывший форвард красно-белых.